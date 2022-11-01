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Liseli kızların saç saça baş başa kavgası kamerada

3. Sayfa Haberleri

Liseli kızların saç saça baş başa kavgası kamerada

Küçükçekmece'de, dersten çıkan iki lise öğrencisi kız, sevgili yüzünden saç saça baş başa kavga etti.

Küçükçekmece'de, dersten çıkan iki lise öğrencisi kız, sevgili yüzünden saç saça baş başa kavga etti. Kavga anı cep telefonuna yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Küçükçekmece İstasyon Mahallesi Lalegül Sokakta yaşandı. İddiaya göre, lise öğrenci iki kız sevgili yüzünden bir nedenle okulda tartışmaya başladı. Okulda başlayan tartışma sokakta da devam etti. Kızlar bir süre sonra bir birlerine tekme ve tokatlarla vurmaya başladı. Saç saça başa başa kavga eden kızları arkadaşları ve sokaktan geçen başka kadın ayırmaya çalıştı. Ancak kızlar birbirine vurmaya devam etti. Kızların kavgası bir vatandaşın cep telefonuna yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Küçükçekmece kavga 3. Sayfa Haberler

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