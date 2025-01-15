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Limandaki 14 tekneyi soydu, sonuncusunda yiyip içip uyudu

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Fatih'teki balıkçı limanına dadanan bir hırsız, 14 tekneden ses sistemi ve birkaç parça eşya çaldı. Rahat tavırlarıyla 'pes' dedirten hırsız, son girdiği teknede yemek yedikten sonra 6 saat uyudu.

İstanbul'un Fatih ilçesine bağlı Yavuz Sultan Selim Mahallesi'nde bulunan Küçük Mustafapaşa balıkçı limanında akıllara durgunluk veren bir hırsızlık olayı yaşandı. Limanı çevreleyen demir çitlerden atlayan şüpheli, limanda bağlı teknelere girmeye başladı.

HIRSIZLIK İÇİN GİRDİĞİ TEKNEDE YEMEK YİYİP UYUDU

Şüpheli 14 tekneye girerek ses sistemi ve birkaç parça eşya çaldı. Şüphelinin en son girdiği teknede yaklaşık 6 saat kaldığı belirlendi. Teknede yemek yiyen şüpheli, daha sonra limandan uzaklaştı. Şüphelinin, teknelerin kapılarını demir tel kullanarak açtığı tespit edildi. Çaldığı eşyalarla limandan uzaklaşan şüpheli güvenlik kamerasına yansıdı.

"TEKNELERDE KIRIP DÖKTÜĞÜ YERLER VAR"

Tekne sahiplerinden Eymer Göktener, "Kooperatifimizin baş tarafındaki tellerden girmek suretiyle 13-14tekneye hırsızlık yapmak için giriyor, kurcalıyor, zarar veriyor. Bazı eşyalarımız çalınıyor teknelerden. Balıkçı barınağı burası, bize zarar veriyor bu şekilde. Gerekli mercilere gittik, polislere bildirdik. En son girdiği teknede, 05.00 sıralarında giriyor sabah saat 11.02'ye kadar teknede kalıyor. Herhalde dinlendi, artık yiyip içiyor, karnını doyuruyor, zaman geçiriyor. O tekneye de zarar veriyor. Bütün her tarafı kurcalıyor, kırıp döktüğü yerler var. Arkadaşlarımızın da maddi zararları var, inşallah bir an önce yakalanır." ifadelerini kullandı.

Limandaki 14 tekneyi soydu, sonuncusunda yiyip içip uyudu
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Çağla Taşçı - 3.Sayfa
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Yorumlar (2)

Haber Yorumlarısade vatandaş:

biz oraların sahil kısmına cibali derdik ilerisinede balat eskiden kıyıda tekelin depoları odun iskelesi umumi depolar keresteciler falan vardı küçükmustafapaşa iç kısımlara derdik doğum yerim yavuzselim mahallesi tiftik sokakta tek katlı suyu olmayan bir gecekonduydu oralar yıkılp bina oldu ev sahibimiz rahmetli orayı satıp elli sene önce bizimle gaziosmanpaşaya yerleşmişti

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Haber YorumlarıBaba Can:

Tam bi tekne faresi kapan kurun

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