Üye Girişi
Haberler

Lice'de 116 kilogram esrar ele geçirildi

Geniş Video İzle
Güncelleme:

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Lice ilçe kırsalında gerçekleştirilen operasyonda 116 kilogram esrar ele geçirildi. Olay ile bağlantısı olduğu değerlendirilen 7 kişi gözaltına alındı.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Lice ilçe kırsalında gerçekleştirilen operasyonda 116 kilogram esrar ele geçirilirken olay ile bağlantısı olduğu değerlendirilen 7 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, ele geçirilen esrarın muhafazaya alındığı belirtildi. Açıklamada, "Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca; bölücü terör örgütü ile yasa dışı uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasında var olan bağı somut deliller ile ortaya koymak, operasyon bölgesi içerisinde saklanan uyuşturucu maddeleri ve bunları gizleyenleri bularak adalete teslim etmek maksadıyla; Lice ilçesinde icra edilen operasyon başarıyla tamamlanmıştır. İcra edilen operasyon neticesinde; 116 kilogram esrar maddesi, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 1 adet av tüfeği ele geçirilmiştir. "Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti" ile "Yasa Dışı Ekim" suçlarından aranan 7 şüpheli Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilmiştir. Ele geçirilen uyuşturucu maddeler ve diğer suç unsuru malzemeler muhafaza altına alınmıştır" denildi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı Diyarbakır Jandarma Güvenlik Diyarbakır 3.Sayfa Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

BURDUR İFTAR VAKTİ | Burdur iftar saati ne zaman, ezan saat kaçta okunacak? 2024 Ramazan Ezan Vakitleri! KÜTAHYA İFTAR VAKTİ | Kütahya'da iftar saati ne zaman, ezan kaçta okunacak? 2024 Ramazan Ezan Vakitleri! BOLU İFTAR VAKTİ | Bolu iftar saati ne zaman, ezan saat kaçta okunacak? 2024 Ramazan Ezan Vakitleri! KİLİS İFTAR VAKTİ | Kilis'e iftar saati ne zaman, ezan kaçta okunacak? 2024 Ramazan Ezan Vakitleri! BİTLİS İFTAR VAKTİ | Bitlis iftar saati ne zaman, ezan saat kaçta okunacak? 2024 Ramazan Ezan Vakitleri! BİNGÖL İFTAR VAKTİ | Bingöl iftar saati ne zaman, ezan saat kaçta okunacak? 2024 Ramazan Ezan Vakitleri! BİLECİK İFTAR VAKTİ | Bilecik iftar saati ne zaman, ezan saat kaçta okunacak? 2024 Ramazan Ezan Vakitleri! BAYBURT İFTAR VAKTİ | Bayburt iftar saati ne zaman, ezan saat kaçta okunacak? 2024 Ramazan Ezan Vakitleri! BATMAN İFTAR VAKTİ | Batman iftar saati ne zaman, ezan saat kaçta okunacak? 2024 Ramazan Ezan Vakitleri! BARTIN İFTAR VAKTİ | Bartın iftar saati ne zaman, ezan saat kaçta okunacak? 2024 Ramazan Ezan Vakitleri! ARTVİN İFTAR VAKTİ | Artvin iftar saati ne zaman, ezan saat kaçta okunacak? 2024 Ramazan Ezan Vakitleri! EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ 2024! Emekliye bayram ikramiyesi ne kadar ve ne zaman yatacak? Bakan Işıkhan tarih verdi! MEB YENİ MÜFREDAT 2024 | Yeni müfredat nasıl olacak, konuları nedir? Yeni müfredat 1, 5 ve 9. sınıflarda geçerli! Bahar dizisi Bahar kim, gerçek adı ne? Demet Evgar kimdir, kaç yaşında? Bahar dizisi Rengin kim? Ecem Özkaya kimdir, kaç yaşında?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title