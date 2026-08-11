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Libya'da Hafter'in istihbarat başkanı bombalı saldırıda öldürüldü

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Libya'nın doğusundaki Bingazi'de, Hafter'e bağlı Ulusal Ordusu'nun Askeri İstihbarat Başkanı Fevzi Mansuri, evinin önünde aracına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu hayatını kaybetti. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Libya'da Hafter güçlerinin Askeri İstihbarat Başkanı Fevzi Mansuri, bombalı saldırıda öldürüldü.

Reuters'e konuşan iki güvenlik kaynağına göre Libya'nın doğusundaki Hafter'in komutasında olan Libya Ulusal Ordusu'nun askeri istihbarat başkanı Fevzi Mansuri, dün akşam saatlerinde Bingazi'nin Hawari bölgesindeki evinin önünde arabasına yerleştirilen patlayıcı düzeneğin infilak etmesi sonucu öldürüldü. Saldırıyı üstlenen olmadı.

Ülke, doğu ve batı olarak ikiye ayrılmış durumda

Libya'da yönetim, Muammer Kaddafi'nin 2011'de devrilip öldürüldükten sonra 2014'te doğu ve batı olarak ikiye bölünmüştü. Batıda Birleşmiş Milletler (BM) tarafından tanınan başkent Trablus'taki Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başbakanı Abdulhamid Dibeybe görev yaparken, doğuda ise Libya Ulusal Ordusu Komutanı Hafter'in desteklediği yönetim görevde bulunuyor. Hafter önderliğindeki Libya Ulusal Ordusu, Libya'nın doğu ve güneyinin büyük bir bölümünü kontrol ediyor.

Uluslararası alanda tanınan Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne bağlı ordu ise batının büyük bir bölümünü kontrol ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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