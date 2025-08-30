Leylek sürüsüne giren uçak tek motorla Sabiha Gökçen'e acil iniş yaptı

Güncelleme:
Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Paris seferi için kalkış yapan Pegasus Havayollarına ait uçağın leylek sürüsüne girmesi sonucu motorunda arıza meydana geldi. Yolcu uçağı havalimanına dönerek tek motorla acil iniş yaptı. Yolcular başka bir uçakla Paris'e gitti.

Pegasus Havayollarının uçağı saat 10.30 sıralarında Paris seferini yapmak üzere Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan hareket etti.

UÇAK LEYLEK SÜRÜSÜNE ÇARPTI

Kalkıştan kısa bir süre sonra leylek sürüsüne giren uçağın bir motorunda arıza meydana geldi. Uçağın pilotu, Sabiha Gökçen Havalimanı hava trafik kontrolörü ile irtibata geçerek, acil durum deklare etti.

TEK MOTORLA ACİL İNİŞ YAPTI

Havalimanında operasyonlar kısa bir süre durdurulurken, uçak saat 11.00'de tek motorla sorunsuz iniş yaptı. Yolcular başka bir uçakla Paris'e gitti.

Kaynak: AA
