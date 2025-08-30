Yargıtay kararı bozmuştu! Leyla'yı arayan AFAD üyelerini yakacak kayıt

Ağrı'nın Bezirhane köyünde 2018 yılında kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan 4 yaşındaki Leyla Aydemir ile ilgili davada yeni bir gelişme yaşandı. Yargıtay 1. Ceza Dairesi, aralarında küçük kızın amcası Yusuf Aydemir'in de bulunduğu 7 sanık hakkında verilen beraat kararlarını bozdu.

İLK DURUŞMA 16 OCAK'TA

Dava avukatı Erdoğan Tunç, sürece ilişkin yaptığı açıklamada duruşma gününün belirlendiğini duyurdu. İlk celsenin 16 Ocak 2026'da Ağrı 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görüleceğini aktaran Tunç, "Bu kayıtların dosyaya dâhil edilmesi hâlinde sanıkların ceza alması mümkün olabilir" dedi.

SES KAYITLARI KRİMİNALE GÖNDERİLDİ

Dosyaya giren ses kayıtlarının kriminal incelemeye gönderildiğini belirten Tunç, kayıtların orijinalliğinin teyit edilmesinin ardından ses karşılaştırması yapılacağını ifade etti. AFAD ekiplerinin örnek ses kayıtları alınarak incelemenin bu kapsamda yapılacağı kaydedildi.

AFAD EKİPLERİ HAKKINDA SUÇ DUYURUSU

Türkiye gazetesindeki habere göre Avukat Tunç, yürüyen dava dışında ayrıca bir suç duyurusunda bulunduklarını da açıkladı. AFAD ekipleri hakkında "şüpheli" sıfatıyla soruşturma açıldığını belirten Tunç, aile bireyleriyle aralarında "yakınlık veya rüşvet" iddialarının gündeme geldiğini söyledi.

"Somut bir yakınlık tespit edilmedi ancak dosyayı karartmaya yönelik girişimler olduğuna dair şüpheler var. Para verilmiş olma ihtimali araştırılıyor" diyen Tunç, önümüzdeki iki üç ay içinde bazı AFAD üyeleri hakkında tutuklama talebi gelebileceğini ifade etti.

NE OLMUŞTU?

Ağrı'da 15 Haziran 2018'de Ramazan Bayramı dolayısıyla ailesiyle dedesini ziyarete gittiği Bezirhane köyünde kaybolan 4 yaşındaki Leyla Aydemir'in bulunması için çalışma başlatılmış ve cansız bedeni kaybolduktan 18 gün sonra köye 2 kilometre mesafede, kent merkezine giden yolun yakınında akarsu kenarındaki ağaçların arasında bulunmuş, vücudunda darp ya da yara izine rastlanmayan çocuğun cenazesi Bezirhane köyünde defnedilmişti.

Olayın ardından minik Leyla'nın ölümüne ilişkin 7 sanık hakkında Ağrı 1. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açılmıştı. Davanın 2 Ekim 2020'de bu mahkemede görülen karar duruşmasında tutuklu sanık amca Yusuf A. "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve "cebir ve hile ile kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 4 yıl hapis cezasına çarptırılmış, diğer sanıklar Y.A, B.D, H.D, M.A, M.A.A. ve A.A. ise delil yetersizliğinden beraat etmişti.

BAM, YEREL MAHKEMENİN KARARINI BOZMUŞTU

Dosyayı inceleyen Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, sanığa ceza verilebilmesi için her türlü şüpheden uzak delil olması gerektiğine ve çeşitli usul eksikliklerine işaret ederek yerel mahkemenin kararını tüm sanıklar yönünden bozmuştu. Yerel mahkemenin kararını hem esas hem usul yönünden bozan mahkeme, Yusuf A'nın tahliyesine de karar vermişti.

Bu karara Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi Başsavcılığının 4 Ocak 2021'de yaptığı itiraz da Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesince reddedilmişti. Dosyayı inceleyen Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi Başkanlar Kurulu da 1. Ceza Dairesinin bozma kararını hukuka uygun bulmuştu.

Bozma kararı üzerine 8 Ekim 2021'de Ağrı 1. Ağır Ceza Mahkemesince yeniden yargılanan tüm sanıkların delil yetersizliğinden beraatına karar verilmişti.

İtiraz üzerine incelenen dosya Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi'nce hukuka uygun bulunmuştu.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, yeniden yargılanan 7 sanık hakkında verilen beraat kararını hukuka aykırı bularak hükmün bozulmasını talep etmişti.