Leyla Okay Son Yolcuğuna Uğurlandı
62 yaşındaki oyuncu Leyla Okay, kansere yenik düşerek vefat etti. Cenazesi Ankara'da, aile ve yakınlarıyla birlikte gerçekleştirilen törenle toprağa verildi.
Vefat eden oyuncu Leyla Okay son yolcuğuna uğurlandı
ANKARA - Yakalandığı kanser hastalığı nedeniyle hayatını kaybeden 62 yaşındaki oyuncu Leyla Okay, Ankara'da son yolcuğuna uğurlandı.
Yakalandığı kanser hastalığı nedeniyle bir süredir tedavi gören usta oyuncu Leyla Okay hayatını kaybetti. Okay için Ankara Yenimahalle'deki Karşıyaka Mezarlığı'nda yer alan Ahmet Efendi Camii'nde öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Namazın ardından Okay'ın naaşı, gözyaşları arasında toprağa verildi. Cenazeye ünlü oyuncunun ailesi ve yakınları katıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ NARGÜNER - 3.Sayfa