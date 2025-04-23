Vefat eden oyuncu Leyla Okay son yolcuğuna uğurlandı

ANKARA - Yakalandığı kanser hastalığı nedeniyle hayatını kaybeden 62 yaşındaki oyuncu Leyla Okay, Ankara'da son yolcuğuna uğurlandı.

Yakalandığı kanser hastalığı nedeniyle bir süredir tedavi gören usta oyuncu Leyla Okay hayatını kaybetti. Okay için Ankara Yenimahalle'deki Karşıyaka Mezarlığı'nda yer alan Ahmet Efendi Camii'nde öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Namazın ardından Okay'ın naaşı, gözyaşları arasında toprağa verildi. Cenazeye ünlü oyuncunun ailesi ve yakınları katıldı.