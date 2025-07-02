Leman Dergisi hakkında mali soruşturma başlatıldı

Leman Dergisi hakkında mali soruşturma başlatıldı
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Leman Dergisi hakkında mali soruşturma başlatıldı
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Leman Dergisi'nde yer alan skandal karikatürün ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, dergi hakkında mali soruşturma başlatıldığını duyurdu. Ayrıca derginin yurt dışından destek alıp almadığı da araştırılacak.

Leman isimli derginin 26 Haziran 2025 tarihli sayısında Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'e (S.A.V.) yönelik skandal bir karikatür yayımlanmasına ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca resen soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçlaması ile derginin imtiyaz sahibi ve genel yayın yönetmeni, yazı işleri müdürü, müessese müdürü, grafikerler ve karikatürü çizen kişinin de aralarında bulunduğu 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya gözaltı kararı verilen kişilerden çizimi yapan D.P, grafiker C.O, yazı işleri müdürü Z.A. ve müessese müdürü A.Y'nin gözaltına alındığını açıkladı.

MALİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Skandal karikatürle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Leman Dergisi'nin yöneticileri hakkında mali soruşturma başlatıldığını duyurdu. Bu kapsamda derginin yurt dışından destek alıp almadığı da araştırılacak.

ERDOĞAN'DAN TEPKİ: ALÇAKLA PROVOKASYON

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan söz konusu karikatüre tepki göstererek şu ifadeleri kullanmıştı: "Cenabı Allah'ın affı ve merhametiyle müşerref olmanın yolu peygamber efendimizin mübarek ayak izinden gitmekten geçiyor. Peygamberimizi herkesten çok sevmeyi inancımızın imanımızın bir gereği olarak görüyoruz. Biz millet olarak adı güzel kendi güzel olan efendimizin mecnunuyuz. Peygambere ümmet olmayı nasip ettiği için rabbimize sonsuz hamd-ı sena ediyoruz. Adap bilmez ahlaksızların yaptığı hürmetsizlik asla kabul edilemez. Mizah kisvesiyle yapılan açıkça bir kışkırtmadır. Alçakça bir provokasyondur. Emniyet ve yargımız hemen harekete geçmiş gerekli süreçler başlatılmıştır. Küstahlık edenler bunun hesabını hukuk önünde vereceklerdir. Kimsenin kutsallarımıza hakaret etmesine müsaade etmeyiz. Öfkenin aklı perdelemesine hiçbir genç kardeşim izin vermemelidir. Bu görevi bugüne kadar yerine getirdik bundan sonra da en güzel şekilde ifa edeceğiz"

Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıSamarpan Bhav:

Hepsi show gündemi değiştirmek için. Bir karikatürden rahatsız olan bir kimsenin imanı zaten zayıf demektir. İmanlı biri Allah ıslah etsin diyip geçer egerki kendi dininden eminse tabi.

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