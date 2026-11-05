Lefkoşa'da galericiye silahlı saldırı davasında 4 sanığa toplam 24 yıl hapis verildi

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin başkenti Lefkoşa'da bir galericiye silahlı saldırı hazırlığında oldukları gerekçesiyle yargılanan 4 sanığa, saldırıyı gerçekleştirmek ve silah temin etmek suçlarından toplam 24 yıl hapis cezası verildi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Lefkoşa'da bir galericiye yönelik silahlı saldırı hazırlığına ilişkin davada karar açıklandı. Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi, saldırıyı gerçekleştirmek amacıyla turist vizesiyle ülkeye giriş yapan Alper Yıldırım ve Muhammed Ali Kalan'ı 7'şer yıl, saldırıda kullanılacak silahları temin eden Mutlu Töre ve Kadir Kıcık'ı ise 5'er yıl hapis cezasına çarptırdı. Böylece 4 sanığa toplam 24 yıl hapis cezası verildi.

Soruşturma kapsamında incelenen güvenlik kamerası görüntülerinde, Yıldırım ve Kalan'ın hedef alınan iş yerinin yakınındaki bir restorana 27 Ağustos'ta iki kez gittikleri, 28 Ağustos'ta ise aynı restoranda uzun süre kaldıkları belirlendi. Polis, Töre'nin cep telefonunda ele geçirilen bir fotoğrafta, saldırıda kullanılması planlanan tabancaya benzeyen bir silahın görüntüsünün bulunduğunu da mahkemeye aktardı.

Silahı mezarlığa bırakıp konum göndermişler

Lefkoşa'da 29 Ağustos 2025'te faaliyet gösteren bir iş yerinde müşteri olarak bulunan Alper Yıldırım ve Muhammed Ali Kalan, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalanmıştı. Yıldırım'ın üzerinde yapılan aramada, marka ve seri numarası bulunmayan 7,65 milimetre çapında bir tabanca ile içinde 5 mermi bulunan şarjör ele geçirilmişti.

Polis soruşturmasında, silahın 26 Ağustos 2025'te Mutlu Töre ve Kadir Kıcık tarafından Sütlüce köyündeki mezarlığa bırakıldığı belirlendi. Yıldırım ve Kalan'ın ise kendilerine gönderilen konum bilgisi ve video yardımıyla silahı mezarlıktan aldığı tespit edilmişti.

Soruşturma kapsamında ayrıca Kıcık'ın, silahın mezarlıktan alındığı gün Töre'ye bin 900 dolarlık çek gönderdiği ortaya çıktı. Dört sanık, soruşturmanın tamamlanmasının ardından tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı