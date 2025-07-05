Lazkiye'deki Orman Yangınlarında İtfaiyeciler Zor Anlar Yaşıyor

Lazkiye'deki Orman Yangınlarında İtfaiyeciler Zor Anlar Yaşıyor
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Suriye'nin Lazkiye ilinde 3 gündür süren orman yangınlarında itfaiye erleri alevlerin arasında kaldı. Yangınlara müdahale eden ekipler, şiddetli rüzgar nedeniyle zor durumda kalırken, Suriye hükümeti Türkiye'den yardım talep etti.

Suriye'nin Lazkiye ilinde çıkan orman yangınlarında itfaiye erleri alevlerin arasında kaldı.

Suriye'nin güneyindeki Lazkiye'nin farklı noktalarında çıkan orman yangınları 3 gündür sürüyor. Kastal Maaf'taki yangına müdahale eden itfaiyeci erleri, şiddetli rüzgarın etkisiyle alevlerin arasında kaldı. İtfaiyeciler can havliyle bölgeden uzaklaştı. Yangınlarda bir gönüllünün boğulma tehlikesi geçirdiği, ekiplere ait bir aracın ise alev aldığı öğrenildi. Suriye Afet ve Acil Durumlar Bakanı Raid Salih yaptığı açıklamada, söndürme çalışmalarına destek amacıyla Türkiye'den yardım talep ettiklerini belirtti. Suriye Sivil Savunması ise iç savaş döneminden kalma patlamamış mühimmatların yangın bölgelerinde bulunmasından endişe edildiğini aktardı. - LAZKİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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