Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: "Ukrayna Putin'in konutuna saldırı girişiminde bulundu"

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna'nın Putin'in konutuna saldırı girişimini açıkladı. Ukrayna, bu iddiaları yalanlarken, müzakerelerin devam ettiği belirtiliyor.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna'nın Rusya'nın Novgorod bölgesindeki Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in konutuna saldırı girişiminde bulunduğunu açıkladı. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, söz konusu saldırıyı yalanlayarak, Rusya'nın Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki hükümet binalarına saldırı için zemin hazırladığını belirtti.

Rusya-Ukrayna arasında barış için ABD arabuluculuğunda müzakereler devam ederken, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna'nın Rusya'nın Novgorod bölgesindeki Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in konutuna saldırı girişiminde bulunduğunu açıkladı.

Lavrov, Ukrayna'nın Putin'in konutuna 28-29 Aralık tarihlerinde 91 adet uzun menzilli insansız hava aracıyla saldırı düzenlediğini ve bunların tamamının Rus hava savunma sistemleri tarafından imha edildiğini belirtti.

Lavrov, "Bu tür pervasız eylemler cezasız kalmayacak" ifadelerini kullanarak, saldırıyı "devlet terörizmi" olarak nitelendirdi. Lavrov, Rusya'nın misilleme olarak saldırılacak hedefleri belirlediğini aktardı.

Saldırının barış anlaşması müzakereleri sırasında gerçekleştiğini hatırlatan Lavrov, Rusya'nın müzakerelerden çekilmeyeceğini ancak tutumunu gözden geçireceğini belirtti.

Putin'in saldırı sırasında konutta olup olmadığına ilişkin bilgi verilmedi.

Ukrayna saldırıyı yalanladı

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ise söz konusu saldırıyı yalanlayarak, Rusya'nın Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki hükümet binalarına saldırı için zemin hazırladığını belirtti. - MOSKOVA

