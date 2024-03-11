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LATAM Havayolları'na ait uçakta yaşanan teknik sorun sonucu en az 50 kişi yaralandı

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Avustralya'nın Sidney şehrinden kalkan Şili merkezli LATAM Havayolları'na ait Boeing 787-9 uçağında yaşanan teknik bir sorunun uçuş sırasında güçlü bir harekete yol açması sonucu en az 50 kişi yaralandı. Yolcuların uçuş sırasında ani bir düşüş yaşadıklarını belirttikleri olayda yaralanan 50 yolcunun havaalanında tedavi edildiği, bir yolcunun durumunun ciddi olduğu aktarıldı.

Avustralya'nın Sidney şehrinden kalkan Şili merkezli LATAM Havayolları'na ait Boeing 787-9 uçağında yaşanan teknik bir sorunun uçuş sırasında güçlü bir harekete yol açması sonucu en az 50 kişi yaralandı.

Avustralya'nın Sidney şehrinden Yeni Zelanda'nın Auckland kentine hareket eden uçakta korku dolu anlar yaşandı. Şili merkezli LATAM Havayolları'na ait LA800 sefer sayılı Boeing 787-9 Dreamliner uçağında yaşanan teknik bir sorunun uçuş sırasında güçlü bir harekete yol açtığı bildirildi. Yolcuların uçuş sırasında ani bir düşüş yaşadıklarını belirttikleri olayda en az 50 kişi yaralandı.

Havayolları tarafından yapılan açıklamada, uçuşta bazı mürettebat ve yolcuları etkileyen "teknik bir sorun yaşandığı" aktarılırken, detaylı bilgi verilmedi. Yaralanan 50 yolcunun havaalanında tedavi edildiği, bir yolcunun durumunun ciddi olduğu aktarıldı. - AUCKLAND

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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