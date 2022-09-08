Lastiği patlayan tur minibüsüne kamyon çarptı, 4 turist yaralandı 3. Sayfa Haberleri Antalya'nın Manavgat ilçesinde tur minibüsüne kamyonun arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada Çekya vatandaşı 4 turist yaralandı. Antalya'nın Manavgat ilçesinde tur minibüsüne kamyonun arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada Çekya vatandaşı 4 turist yaralandı. Kaza, Antalya Alanya D 400 karayolunda Antalya istikametinden Alanya istikametine gitmekte olan Abdullah Özcan'ın kullandığı 07 LGR 73 plakalı kamyonun Sorgun Otogar Köprülü kavşağında par halindeki Hüseyin Şahin'in kullandığı 07 AJM 418 plakalı tur midibüsüne çarpması sonucu meydana geldi. Araçların çelik bariyerlere sıkıştığı ve hurdaya döndüğü kazada tur minibüsünde bulunan Çekya vatandaşı bebek İgor Kowalczyk, kardeşi Markus Kowalczyk (6), baba Bartosz Kowalczyk ve anne Kamila Kowalczyk yaralandı. Yaralılar 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazanın ardından köprülü kavşakta trafik uzun süre tek şeritten kontrollü olarak sağlanırken, araların vinçle kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Kazanın, lastiği patlayan minibüsün sürücüsünün aracı yolun sağına çektiği sırada meydana geldiği bildirildi. (Arif Kaplan /İHA) Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Hüseyin Şahin Manavgat Antalya turist 3. Sayfa Güncel Haberler

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