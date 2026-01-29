Haberler

ABD'de yolcu uçağının kalkış sırasında tekerleği düştü

Güncelleme:
Nevada'nın Las Vegas kentindeki Harry Reid Uluslararası Havalimanı'nda bir British Airways yolcu uçağının kalkış sırasında sağ arka iniş takımı tekerleği düştü. Uçak, arızaya rağmen güvenli bir şekilde Londra'ya iniş yaptı. Federal Havacılık İdaresi olaya ilişkin soruşturma başlattı.

ABD'nin Nevada eyaleti Las Vegas şehrinde bulunan Harry Reid Uluslararası Havalimanı'nda pazartesi günü yerel saatle 20.45 sıralarında British Airways'e ait yolcu uçağının sağ arka ana iniş takımı tekerleği kalkış sırasında düştü. Airbus A350-1000 uçağı yaşanan arızaya rağmen uçuşunu gerçekleştirirken, güvenli bir şekilde Londra'daki Heathrow Havalimanı'na iniş yaptı.

British Airways'den yapılan açıklamada, "Güvenlik ve emniyet yaptığımız her şeyin temelidir ve yetkililerin soruşturmalarına destek veriyoruz" denildi.

İniş takımından kıvılcımlar çıkmaya başladı

Uçuş takip platformu Flightradar24'ün açıklamasına göre, uçak pistten havalandıktan yaklaşık 40 saniye sonra sağ ana iniş ta ımından kıvılcımlar çıkmaya başladı. Uçak yükselmeye devam ederken iniş takımlarını topladı. Ancak Airbus'tan bir ekipman parçası koparak yere düştü. Harry Reid Uluslararası Havalimanı yetkilileri, tekerleğin olayın ardından pistten alındığını bildirdi. Ekipmanın kimseye zarar vermediğini aktaran yetkililer, "Herhangi hasar yok" açıklaması yaptı.

Federal Havacılık İdaresi, olaya ilişkin soruşturma başlattı. - LAS VEGAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
