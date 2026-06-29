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Edirne'de vatandaşlar alevlere karşı seferber oldu

Edirne'de vatandaşlar alevlere karşı seferber oldu
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Edirne'nin Lalapaşa ilçesinde otluk alanda başlayıp rüzgarla ağaçlık alana sıçrayan yangın, itfaiye ve köylülerin ortak çabasıyla söndürüldü.

Edirne'nin Lalapaşa ilçesinde otluk alanda çıkan ve rüzgarın etkisiyle ağaçlık alana sıçrayan yangına, itfaiye ekipleri ve bölge halkı birlikte müdahale etti.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve orman ekibi sevk edildi. Yangının büyümesi üzerine adeta zamanla yarışan köy sakinleri, traktörlerine bağladıkları su tankerleri ve ilaçlama mekanizmalarının yanı sıra yeşil ağaç dallarıyla alevlerin önünü kesmek için seferber oldu. Yangın, yoğun çalışmalar sonucu söndürüldü. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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