Pakistan'da ABD'nin Lahor Konsolosluğu önünde protesto

Güncelleme:
Pakistan'ın Lahor kentinde, İran'a yönelik saldırıları protesto eden kalabalık, ABD Konsolosluğu önünde güvenlik güçleriyle çatıştı. Protestocular konsolosluk binasına zarar verirken, güvenlik güçleri cop ve göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

Pakistan'ın Pencap eyaletinin başkenti Lahor'da bulunan ABD Konsolosluğu önünde İran'a yönelik saldırıları protesto eden kalabalık, güvenlik güçleriyle çatıştı.

Pakistan'ın Pencap eyaletinin başkenti Lahor'da çok sayıda kişi İran'a yönelik saldırıları protesto etmek üzere ABD Konsolosluğu önünde toplandı. Güvenlik güçleri, konsolosluğa doğru yürüyen kalabalığa cop ve göz yaşartıcı gaz kullanarak müdahale etti. Barikatları yıkan göstericiler, konsolosluk binasına sopalarla hasar verirken, kapıları da ateşe verdi. İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in posterlerini taşıyan kalabalık, ABD karşıtı sloganlar attı. - LAHOR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

