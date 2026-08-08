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İstanbul'da Tırda Saman Balyası Yangını

İstanbul'da Tırda Saman Balyası Yangını
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İstanbul’da gece saatlerinde seyir halindeki bir tırın dorsesinde yüklü saman balyaları alev aldı.

İstanbul'da gece saatlerinde seyir halindeki bir tırın dorsesinde yüklü saman balyaları alev aldı. Yangın nedeniyle dorseden yükselen alevler geceyi aydınlatırken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 23.30 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu'nun Arnavutköy Tayakadın Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Silivri istikametinden İstanbul Havalimanı yönüne seyreden tırın dorsesinde yüklü saman balyaları henüz bilinmeyen nedenle alev aldı.

Yangını fark eden sürücü, tırı durdurarak çekiciyi hızla dorseden ayırdı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını müdahale ederek söndürdü.

Olayda yaralanan olmazken, yanan dorse kullanılamaz hale geldi. Alevlerin yükseldiği anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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