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THY kabin amiri, motosiklet kazasında feci şekilde can verdi

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İstanbul Kuzey Marmara Otoyolu'nda kontrolden çıkan motosiklet otomobile çarptıktan sonra bariyerlere de çarptı. Olay yerinde hayatını kaybeden motosiklet sürücüsünün THY'nin kabin amirlerinden Onur Aykanat olduğu öğrenildi.

İstanbul Kuzey Marmara Otoyolu'nda meydana gelen kazada hayatını kaybeden motosiklet sürücüsünün Türk Hava Yolları (THY) kabin amiri olduğu belirlendi.

THY kabin amiri, motosiklet kazasında feci şekilde can verdi

MOTOSİKLETLİ OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Kaza, saat 13.30 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Fenertepe yol ayrımında gerçekleşti. İddiaya göre, Onur Aykanat yönetiminde olan 34 KNG 853 plakalı motosiklet, yolda seyir halinde olduğu esnada sürücüsünün kontrolünden çıkarak başka bir otomobille çarpıştıktan sonra bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Onur Aykanat motosikletten düşerek yaşamını yitirdi.

THY kabin amiri, motosiklet kazasında feci şekilde can verdi

THY'DE KABİN AMİRİYMİŞ

Yaşanan kazaya ilişkin yeni bir detay ortaya çıktı. Feci kazada hayatını kaybeden motosiklet sürücünün THY kabin amiri Onur Aykanat olduğu öğrenildi. Öte yandan kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Türk Hava Yolları Motosiklet İstanbul 3-sayfa Marmara Ulaşım Havacılık Trafik Kazaları 3.Sayfa Güncel Haberler

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