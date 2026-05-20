Kuzey Marmara'da otomobilin çarptığı tır bariyerleri aşıp yoldan çıktı

Kaza, Kuzey Marmara Otoyolu Riva mevkii Edirne istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, 34 ECG 618 plakalı otomobilin sürücüsü, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil, aynı istikamette ilerleyen tıra yandan çarptı. Çarpmanın ve kaygan zeminin etkisiyle savrulan tır önünde seyreden bir kamyona arkadan çarparak bariyerleri aşıp yolun dışına çıktı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, otoyolun Edirne istikametinde yoğun trafik yoğunluğu oluştu. Kazaya karışan araçların çekici yardımıyla bulundukları yerden kaldırılmasının ardından trafik yeniden normale döndü. Ekipler tarafından kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı