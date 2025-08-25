Kuzey Marmara Otoyolu'nda Kaza: Bir Yaya Hayatını Kaybetti

Kuzey Marmara Otoyolu, İzmit geçişinde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti. Otomobilde bulunan iki kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, 22.00 sıralarında Erkan Ömerbeyoğlu Tüneli girişinde meydana geldi. Ankara istikametine seyir halinde olan Muhammet Ç. (40) idaresindeki 35 TE 501 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmekte olan kimliği öğrenilemeyen yayaya çarptı. Kazanın ardından savrulan otomobil, yol kenarındaki bariyere çarparak durabildi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin kontrollerinde yayanın hayatını kaybettiği belirlendi. Muhammet Ç. ile yolcu Oğuzhan K., ise yaralandı. Yaralılar Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma ekiplerinin olay yerindeki incelemesinin ardından yayanın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Kocaeli Devlet Hastanesi Morgu'na götürüldü.

Öte yandan tünel içerisinde yürüyen yayayı fark eden Kuzey Marmara Otoyolu işletmesi ekiplerinin güvenlik amacıyla şahsı durdurmak istedikleri öğrenildi. Yayanın kaçması üzerine durumun otoyol jandarmasına bildirildiği, jandarma ekiplerinden de kaçan yayanın yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı ileri sürüldü.

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ