Kuzey Marmara Otoyolu'nda Kamyon-Tır Kazası: 1 Ağır Yaralı

Kuzey Marmara Otoyolu'nda kaza: 1 ağır yaralı

İSTANBUL - Kuzey Marmara Otoyolu'nda kamyonun tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi ağır yaralandı

Kaza saat 15.20 sıralarında Sancaktepe Kuzey Marmara Otoyolu Paşaköy Mevkiin de meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Edirne istikametine giden 34 BCF 070 plakalı A.Ç. idaresindeki Mercedes marka kamyon önünde seyreden Y.E. yönetimindeki 34 SH 0064 plakalı Mercedes marka tıra arkadan çarptı. Kazada kamyon sürücüsü araçta sıkıştı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi Olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sıkışan kamyon sürücüsü ekiplerin çalışması sonucu kurtarıldı. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Otoyolda kilometrelerce kuyruk oluşurken kaza nedeniyle iki şerit trafiğe kapatıldı. Jandarma ekipleri araçları kontrollü bir şekilde iki şeritten trafik akışını sağlarken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.