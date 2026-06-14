Haberler

Kuzey Marmara Otoyolu'nda kamyonun açılan damperi tabelaya çarptı: Kapanan yol trafiğe açıldı

Kuzey Marmara Otoyolu'nda kamyonun açılan damperi tabelaya çarptı: Kapanan yol trafiğe açıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kuzey Marmara Otoyolu'nda hafriyat kamyonunun açılan damperi gösterge tabelasına çarptı. Dorse takla atarken tabela parçalandı, yol trafiğe kapandı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, ekiplerin çalışmasıyla yol yeniden açıldı.

Kuzey Maramara Otoyolu'nda hafriyat kamyonun açılan damperi tabelaya çarptı. Dorse takla atarken, tabela parçaları yola düştü. Kaza nedeniyle trafiğe kapanan yol, ekiplerin çalışmalarının ardından yeniden açıldı.

Kaza, saat 21.30 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 HHC 954 plakalı hafriyat kamyonunun açılan damperi gösterge tabelasına çarptı. Çarpmanın etkisiyle dorse ters takla atarken, tabela parçalanarak yola düştü. Kaza sonrası yol trafiğe kapandı. İhbar üzerine olay yerine tfaiye, acil sağlık, jandarma ve Karayolları Genel Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipler güvenlik önlemi alırken, kaza da ölen ya da yaralanın olmadığı öğrenildi. Devrilen tabela vinçle yoldan kaldırıldı. Çalışmaların tamamlanmasının ardından kapanan yol, yeniden ulaşıma açıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Tempo çok yüksek! Golün gelmesi an meselesi

Tempo çok yüksek! Golün gelmesi an meselesi
Trump, İsrail’in Beyrut’a düzenlediği saldırının ardından Netanyahu'ya telefonda küfür etti

Son hamlesi Trump'ı çileden çıkardı! Netanyahu’nun yüzüne küfür etti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mourinho'nun Real Madrid'e ilk transferini yaptı! 50 milyon Euro'luk anlaşma

Real Madrid'e ilk transferini yaptı! 50 milyon Euro'luk anlaşma
Restoran tuvaletindeki gizemli butona basar basmaz hayatının şokunu yaşadı

Tuvaletteki gizemli butona basar basmaz hayatının şokunu yaşadı
Çanakkale'de kilolarca sağlam sebzeyi ormana döktüler

Manzarayı gören herkes aynı soruyu sordu: Hiç mi ihtiyacı olan yoktu?
Ademola Lookman'ın bonservisi belli oldu

Lookman'ın bonservisi belli oldu
Ange Postecoglou'dan Avustralya mesajı: Galibiyet tesadüf değil

Türkiye galibiyeti ile ilgili yaptığı yorum dikkat çekici
Brezilya'da iki helikopter havada çarpıştı: Ünlü şarkıcı Oliver Tree Nickell dahil 6 ölü

Helikopterler havada çarpıştı! Ünlü şarkıcı dahil çok sayıda ölü

Yunanistan zeybeğimizi de çaldı: 850 kişiyle rekor kırıp sahiplendiler

Baklava, döner, cacık derken sıra buna da geldi! Komşudan büyük ayıp