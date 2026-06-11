Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki feci kaza, havalimanı dönüşünde yaşanmış

Kuzey Marmara Otoyolu'nda yaşanan kazada hayatını kaybeden anne-baba ve bebeğin cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından aileye teslim edildi.

Kuzey Marmara Otoyolu Çekmeköy mevkiinde sabah saatlerinde yaşanan kazada Sadık Günden idaresindeki hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önünde seyir halinde olan tıra arkadan hızla çarptı. Çarpmanın şiddetiyle hafif ticari araç adeta hurdaya döndü.

Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede, araç sürücüsü Sadık Günden, eşi Özbekistan uyruklu Aziza Khatamova ve çiftin henüz 6 aylık olan bebekleri Timur Han Günden'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı incelemelerin ardından, ailenin cansız bedenleri otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından ailenin cenazeleri yakınlarına teslim edildi.

Çiftin Aziza Khatamova'ın ananesini havalimanına bıraktıkları, dönüş yolunda ise feci kazanın yaşandığı ortaya çıktı. Çiftin 6 yaşında bir çocuğunun daha olduğu, havalimanına giderken çocuğu bir yakınlarına bıraktığı öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı