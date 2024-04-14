Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza: 1 ölü, 5 yaralı

KOCAELİ - Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada ilk belirleme göre 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi ise yaralandı. Kaza sebebiyle otoyolun İstanbul istikametinde trafik tek şeritten sağlanıyor.

Kaza, Kuzey Marma Otoyolu Körfez ilçesi geçişi Sevdikli mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametine seyir halinde olan 34 CZK 737 plakalı kamyonet ile 31 ACS 759 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle kamyonet devrildi. Kazada ilk belirleme göre 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunulmasıyla olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Öte yandan, kaza sebebiyle Kuzey Marmara Otoyolu'nun İstanbul istikameti 3 şeridi trafiğe kapandı. Jandarma ekiplerince tek şeritten kontrollü geçişler sağlanırken, uzun araç kuyruğu oluştu.