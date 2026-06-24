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Kuzey Kore askeri Güney Kore'ye iltica etti

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Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, gece saatlerinde bir Kuzey Kore askerinin sınırı geçerek Güney Kore'ye iltica ettiğini açıkladı. Askerin iltica niyeti belirtilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Bu, geçen yıl haziran ayından bu yana dördüncü iltica olarak kayıtlara geçti.

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, gece saatlerinde bir Kuzey Kore askerinin sınırı geçerek, Güney Kore'ye iltica ettiğini açıkladı.

Kuzey Kore'den kaçan asker, Güney Kore'ye sığındı. Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, gece saatlerinde bir Kuzey Kore askerinin sınırı geçerek, Güney Kore'ye iltica ettiğini açıkladı. Genelkurmay Başkanlığı, "Ordu, gece saatlerinde orta cephe hattında bir Kuzey Kore askerini güvenli şekilde kontrol altına aldı. İlgili makamlar olayın ayrıntılarını araştırıyor" ifadelerini kullandı. Yetkililer, askerin Güney Kore'ye iltica etme niyetini ifade ettiğini belirtti.

Son olay, geçen yıl haziran ayından bu yana Kuzey Kore'den Güney Kore'ye dördüncü iltica olarak kayıtlara geçti. Geçtiğimi yıl ekim ayında Kuzey Koreli bir astsubay, temmuz ayında ise 2 sivil sınır hattını kaçak yollarla geçerek Güney Kore'ye iltica etmişti. - SEUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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