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Kuzey Kore, Japonya'nın münhasır ekonomik bölgesine füzeler fırlattı

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Kuzey Kore'nin Japon Denizi istikametine doğru fırlattığı 3 balistik füze, Japonya'nın münhasır ekonomik bölgesinin dışına düştü. Kuzey Kore'nin askeri tatbikatları gerilimi artırıyor.

Kuzey Kore'nin Japon Denizi istikametine doğru fırlattığı 3 balistik füze, Japonya'nın münhasır ekonomik bölgesinin dışına düştü.

Kuzey Kore, ardı ardına gerçekleştirdiği askeri tatbikatlarla Kore Yarımadası ve çevresinde gerilimi artırmaya devam ediyor. Kuzey Kore birlikleri, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in Demokrasi Zirvesi'ne katılmak üzere Güney Kore'ye gelmesinin ardından yeni bir füze denemesi daha yaptı. Japonya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Pyongyang'ın Japon Denizi istikametine doğru 3 balistik füze fırlattığı bildirildi. Füzelerin ikisinin yerel saatle 07.44'te ve 08.21'de ateşlendiği belirtilirken, 3 füzenin de yaklaşık 50 kilometre irtifaya ulaşarak 350 kilometre uçtuğu aktarıldı. Açıklamada, Japonya'nın münhasır ekonomik bölgesinin dışına düşen füzelerin herhangi bir hasara yol açmadığı kaydedildi.

"Füze denemeleri kabul edilemez"

Japonya Başbakanı Fumio Kishida konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Pyongyang'ın eylemlerinin Japonya'nın, bölgenin ve uluslararası toplumun barış ve güvenliğini tehdit ettiğini söyledi. Kuzey Kore'nin füze denemelerinin "kabul edilemez" olduğunu söyleyen Kishida, "Japonya, ilgili Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararlarını ihlal eden son balistik füze denemelerini şiddetle kınıyor" şeklinde konuştu.

Güney Kore ordusundan kınama

Güney Kore ordusu da Kuzey Kore'nin son füze denemesini doğruladı. Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı'ndan (JCS) yapılan açıklamada, Pyongyang'ın 07.44 ile 08.22 saatleri arasında en az 3 kısa menzilli balistik füze ateşlediği doğrulanırken, "Kuzey Kore'nin Kore Yarımadası'nda barış ve istikrarı ciddi şekilde tehdit eden provokatif füze testlerini şiddetle kınıyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Kuzey Kore birçok füze denemesi gerçekleştirmişti

Son deneme ile birlikte Pyongyang'ın yılın başından bu yana gerçekleştirdiği balistik füze testlerinin sayısı 2'ye yükseldi. Kuzey Kore son olarak 14 Ocak'ta hipersonik savaş başlığı taşıyan katı yakıtlı bir orta menzilli balistik füzeyi denemişti. Pyongyang ayrıca yılbaşından beri 5 ayrı seyir füzesi denemesi yapmıştı. - TOKYO

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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