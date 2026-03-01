Haberler

Kuzey Kore'den İran'a yönelik saldırılara kınama

Kuzey Kore, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarını "gangsterce davranış" olarak niteleyerek şiddetle kınadı.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına bir tepki de Kuzey Kore'den geldi. Kuzey Kore yönetiminden yapılan açıklamada, İsrail'in İran'a başlattığı saldırıların ABD'nin aktif desteği ve himayesiyle gerçekleştirildiği hatırlatıldı.

İsrail saldırılarının yanı sıra, daha sonra gerçekleşen ABD saldırılarının da "uluslararası hukuka aykırı birer saldırganlık eylemi" ve "ciddi bir egemenlik ihlali" olduğu belirtilen açıklamada, bu saldırılar "gangsterce davranış" olarak nitelendi. ABD ve İsrail'in İran'ı hedef alan saldırılarını şiddetle kınayan Kuzey Kore yönetimi, "Bu tür saldırganlık eylemleri hiçbir şekilde haklı gösterilemez ve hiçbir şartta hoş görülemez" açıklamasında bulundu.

