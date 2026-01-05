Irak'tan yola çıktı, Şırnak'ta donarak hayatını kaybetti

Avrupa'ya gitmek için Kuzey Irak'ın Süleymaniye kentinden yola çıkan şahsın, Şırnak'ın Uludere ilçesinde donmuş halde cesedi bulundu.

Edinilen bilgilere göre, Kuzey Irak'ın Süleymaniye kentine bağlı Tepezerine köyünden Avrupa hayali ile yola çıkan Ali Yunus Kerimi, 27 Aralık'ta ailesi ile yaptığı en son telefon görüşmesinde Uludere ilçesi Ortasu köyüne yaklaşık 5 kilometre mesafede olduğunu, 2 askeri güvenlik kulesi arasında mahsur kaldığını ve zor durumda olduğunu fırtınaya yakalandığını bildirdikten sonra bir daha kendisine ulaşılamadı.

Ailenin kayıp ihbarında bulunmasının ardından Şırnak İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler tarafından arama kurtarma çalışmaları başlatıldı. Ekipler tarafından İHA destekli yapılan arama kurtarma çalışmaları kısa sürede sonuç verdi. Ortasu köyüne yaklaşık bin 600 metre mesafede, kar altında cansız bedenine ulaşıldı.

Olay yerinde ekipler tarafından yapılan inceleme sonucunda Kerimi'nin vücudunda herhangi darp-cebir izine rastlanmadığı, hipotermiye bağlı olarak hayatını kaybettiği belirlendi. Uludere Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları doğrultusunda otopsi işlemleri yapılmak üzere Kerimi'nin cenazesi Uludere Devlet Hastanesi kaldırıldı.

İşlemlerin ardından cenazenin Kerimi'nin ailesine teslim edildiği, defnedilmek üzere Süleymaniye'ye götürüldüğü öğrenildi. - ŞIRNAK