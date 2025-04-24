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Kuzey Irak'ta Dron saldırısı sonrası şehit olan Uzman Onbaşı Berat Mecit Day'a son görev

Kuzey Irak'ta Dron saldırısı sonrası şehit olan Uzman Onbaşı Berat Mecit Day'a son görev
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Irak'ın kuzeyinde Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde teröristler tarafından düzenlenen dronlu saldırıda yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Berat Mecit Day bugün memleketi Trabzon'da son yolculuğuna uğurlandı.

Irak'ın kuzeyinde Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde teröristler tarafından düzenlenen dronlu saldırıda yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Berat Mecit Day bugün memleketi Trabzon'da son yolculuğuna uğurlandı.

Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde 22 Nisan'da teröristlerin dronlu saldırısı sonucu Piyade Uzman Onbaşı Berat Mecit Day (23) ağır yaralandı. Işıklı Sahra Hastanesi'nde tedaviye alınan Day, dün şehit oldu. Şehidin cenazesi Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'ndan dün askeri uçakla Trabzon'a getirilirken, bugün de kent merkezindeki İskenderpaşa Camii'nin avlusunda askeri tören düzenlendi. Törene Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, Trabzon İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bahittin Murat Yakın, Trabzon Emniyet Müdürü Murat Esertürk, AK Parti Trabzon milletvekilleri, Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, şehidin babası Mecit Day, şehidin silah arkadaşları, yakınları, askeri ve mülki erkan katıldı.

Bekar olduğu ve yaklaşık 8 aydır askerde olduğu öğrenilen şehit Piyade Uzman Onbaşı Berat Mecit Day düzenlenen askeri tören ve öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Maçka ilçesi Barışlı köyündeki aile mezarlığına defnedildi. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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