Gencecik kuzenini başından vurarak öldürmüştü! Altından kız kaçırma husumeti çıktı

11 Haziran günü saat 04.30 sıralarında Yüreğir ilçesi Serinevler Mahallesi'nde Hakan Caymaz (40) husumetli olduğu kuzeni Samet Caymaz'ın (24) evine gitti. Bir süre evin avlusunda oturan Hakan Caymaz ile Samet Caymaz arasında tartışma çıktı.

BAŞINDAN VURARAK ÖLDÜRDÜ

Tartışmanın büyümesiyle Samet Caymaz, evdeki tabancayla Hakan Caymaz'ı tehdit etti. Evden koşarak çıkan Hakan Caymaz da otomobilinin torpido gözündeki tabancayı alıp geri dönerek Samet Caymaz'ı başından vurdu. Samet Caymaz kanlar içerisinde yere yığılırken, Hakan Caymaz ise kaçtı.

AKRABASININ EVİNDE YAKALANDI

Samet Caymaz, babası Veysel Caymaz'ın çağırdığı ambulansla Yüreğir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ameliyat edilip yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Caymaz'ın, dün sabah beyin ölümü gerçekleşti. Caymaz ailesi, gözleri önünde tabancayla vurulan oğulları Samet Caymaz'ın organlarını bağışladı. Yapılan operasyonla Caymaz'ın kraciğer, kalp ve böbrekleri alındı. Selamet Caymaz, gözyaşları arasında toprağa verildi. Cinayet Büro Amirliği ekipleri de şüpheli Hakan Caymaz'ın Sarıçam ilçesi Suluca Mahallesi'nde akrabasının evinde saklandığı tespit eti. Harekete geçen ekipler, operasyonla Hakan Caymaz'ı gözaltına aldı. Evde yapılan aramada, Caymaz'ın olayda kullandığı ruhsatsız tabanca da ele geçirildi.

HUSUMET 5 YIL ÖNCESİNE DAYANIYOR

Hakan Caymaz'ın kardeşi Müslüm Caymaz'ın, Samet Caymaz'ın ablası Tuğba Caymaz'ı 5 yıl önce kaçırıp evlendiği, bu nedenle iki aile arasında husumet olduğu belirlendi. Bir süre önce Müslüm ile Tuğba Caymaz'ın anlaşmazlık yaşadığı, boşanma aşamasında yeniden bir araya geldikleri belirtildi. Ayrıca Müslüm Caymaz'ın, eşi ile aralarını bozdukları iddiasıyla sık sık Samet Caymaz'ın evine gittiği ve rahatsızlık verdiği öne sürüldü.

"BANA TEKME ATTI"

Emniyete götürülen Hakan Caymaz, ifadesinde, "Olay günü konuşmak için evlerine gittim. Kahve içtiğim sırada Samet, bana tekme attı. Sonra silahla beni kovaladı. Ben de otomobilime koşup, torpido gözündeki tabancayla Samet'i vurdum" dedi. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Caymaz, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.