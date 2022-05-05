Kuzeniyle oynarken sulama kanalına düştü! Kalbi duran 6 yaşındaki Mehmet hayatını kaybetti

Babaannesi Gönül Kav'ın cenaze töreni için Afyonkarahisar'dan ailesiyle Aksaray'a gelen Mehmet Kav, kuzeni ile sulama kanalı kenarında oynarken, korkulukların olmadığı yerden suya düştü. Bir süre suda çırpınan Mehmet, gözden kayboldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Suda hareketsiz bulunan Mehmet, ambulansla önce Gülağaç Devlet Hastanesi'ne götürüldü, buradan da Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

KALBİ TEKRAR ÇALIŞTIRILDI AMA HAYATA TUTUNAMADI

Duran kalbi yeniden çalıştırılan Mehmet Kav, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Uzun süre gözyaşı döken Mehmet'in babası Fatih Kav ile annesi Özlem Kav'ı yakınları teskin etmeye çalıştı.