Kuzeniyle oynarken sulama kanalına düştü! Kalbi duran 6 yaşındaki Mehmet hayatını kaybetti - Haberler

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Kuzeniyle oynarken sulama kanalına düştü! Kalbi duran 6 yaşındaki Mehmet hayatını kaybetti

Demirören Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kuzeniyle oynarken sulama kanalına düştü! Kalbi duran 6 yaşındaki Mehmet hayatını kaybetti

Aksaray'da kuzeniyle oynayan 6 yaşındaki Mehmet Kav su kanalına düştü. Ekiplerin sudan çıkarmasıyla hastaneye kaldırılan Mehmet'in duran kalbi yeniden çalıştırıldı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Babaannesi Gönül Kav'ın cenaze töreni için Afyonkarahisar'dan ailesiyle Aksaray'a gelen Mehmet Kav, kuzeni ile sulama kanalı kenarında oynarken, korkulukların olmadığı yerden suya düştü. Bir süre suda çırpınan Mehmet, gözden kayboldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Suda hareketsiz bulunan Mehmet, ambulansla önce Gülağaç Devlet Hastanesi'ne götürüldü, buradan da Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Kuzeniyle oynarken sulama kanalına düştü! Kalbi duran 6 yaşındaki Mehmet hayatını kaybetti

KALBİ TEKRAR ÇALIŞTIRILDI AMA HAYATA TUTUNAMADI

Duran kalbi yeniden çalıştırılan Mehmet Kav, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Uzun süre gözyaşı döken Mehmet'in babası Fatih Kav ile annesi Özlem Kav'ı yakınları teskin etmeye çalıştı.

Kuzeniyle oynarken sulama kanalına düştü! Kalbi duran 6 yaşındaki Mehmet hayatını kaybetti

Demirören Haber Ajansı / Erkan Altuntaş - 3. Sayfa

Sulama Kanalı, Aksaray, Fatih, 3. Sayfa, Güncel, Haberler

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