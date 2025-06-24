Kuzen Cinayetinde Sanığa 20 Yıl 6 Ay Hapis

Kuzen cinayetine 20 yıl 6 ay hapis

KOCAELİ - Kocaeli'nin Gölcük ilçesindeki çay ocağında kuzeni Muzaffer Ece'yi öldüren sanık, 20 yıl 6 ay hapse çarptırıldı.

Dumlupınar Mahallesi'ndeki Gölcük Otogarı'nda 29 Mart 2024'de meydana gelen olayda, Muzaffer Ece çay ocağında oturduğu esnada kuzeni Osman Ç'nin tabancalı saldırısına uğradı. Kurşunların isabet ettiği Ece kanlar içinde yere yığıldı, Osman Ç. ise olay yerinden kaçtı. Ece, ilk müdahalesinin ardından ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti, Osman Ç. de tutuklandı. Cinayetin sebebinin, maktulün ağabeyi ile sanık arasında yaşanan ticari anlaşmazlıktan kaynaklanan husumet olduğu öğrenilmişti.

"Tasarlayarak cinayeti işledi"

Cinayete ilişkin açılan davanın 4. celsesi, Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya tutuklu sanık Osman Ç., taraf avukatları ve maktulün ailesi katıldı. Maktulün ailesi, sanığın en ağır cezayı almasını istedi. Katılanların avukatı ise sanığın olayı tasarlayarak gerçekleştirdiğini belirterek, nitelikli kasten öldürme suçundan cezalandırılmasını talep etti.

"Defalarca bana küfür etti, pişmanım"

Tahrik altında suçu işlediğini söyleyen Osman Ç., "Muzaffer, olay günü 3 kez bana küfür etti. Olaydan önce onu savcılığa şikayet ettim. Defaatle küfürleri sebebiyle dayanamadım ve olay yaşandı. Pişmanım" diye konuştu.

20 yıl hapis

Mahkeme heyeti, sanığın tahrik altında suçu işlediğine kanaat getirdi. Osman Ç'ye "kasten öldürme" suçundan 18 yıl, "6136 Sayılı Kanuna Muhalefet suçundan" ise 2 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

İlk duruşmada verilen savunma

İlk duruşmadaki savunmasında, pişman olduğunu söyleyen Osman Ç., maktulün abisi İskender ile beraber ortaklaşa arazi satın aldıklarını, burayı iş yeri yaptıklarını ancak bir süre sonra anlaşamadıklarını ve ortaklığı bitirmek istediğini, tapu iptal tescil davası ve alacak davası açtığını söyleyerek, "Ben davayı açtıktan sonra bunlar bana düşman kesildi. İskender Almanya'ya gitmişti. İskender, WhatsApp üzerinden bana küfür etti. Aynı şekilde Muzaffer de beni arayarak küfür etti. Sessiz kalmayı denedim, bir süre sonra telefonla olan tartışmalarımız artmaya başladı. İş yerinde yapılan keşifte Muzaffer bana vurdu. Muzaffer bana vurduğu için darp raporu aldım. Muzaffer yanındaki taksi şoförüne, benim için 'Bu adam buranın bekçisiydi, ne sahibi. Bizim malımıza ortaklık yapmaya çalışıyor' dediğini bana söylediler. Ben de telefonla Muzaffer'i aradım. Nerede olduğunu sordum. Küfürle cevap vererek terminalde olduğunu söyledi. Terminale gittiğimde yine küfür etti. Ben belimdeki silahı çıkardım 2-3 el ateş ettim. Ondan sonrasını ne yaptım bilmiyorum" ifadelerini kullanmıştı.