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Kuyuya Düşen Yavru Kedi, İtfaiye Ekipleri Tarafından Kurtarıldı

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Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde bir su kuyusuna düşen yavru kedi, vatandaşların ve itfaiye ekiplerinin yardımıyla kurtarıldı. 15 metre derinliğindeki kuyudan çıkarılan kedi, tekrar doğal yaşam alanına salındı.

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde kuyuya düşen yavru Kedi, vatandaşların da desteğiyle itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Uzunköprü ilçesi Halisehatun Mahallesi'nde 15 metre derinliğindeki su kuyusunda kedi sesi duyan vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbarı üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, vatandaşların yardımıyla kuyuya kova salarak yavru kediyi kuyudan çıkarttı. Kuyudan çıkartılan kedi daha sonra doğal yaşam alanına salındı. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Uzunköprü İtfaiye edirne kedi

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