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Kuyuya Düşen İnek, İş Makinesi ile Kurtarıldı

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Batman'ın Kozluk ilçesinde arazide otlayan bir inek, 7 metrelik su kuyusuna düştü. İneğin sahibi, çevredeki vatandaşlardan yardım istedi ve yapılan 3 saatlik çalışma sonucunda inek iş makinesi ile kurtarıldı.

Kuyuya düşen inek iş makinesine bağlanan halatla çıkartıldı

BATMAN - Batman'ın Kozluk ilçesinde 7 metrelik su kuyusuna düşen inek, iş makinesine bağlanan halat yardımıyla kurtarıldı.

Bekirhan beldesinde arazide otlanan inek, yaklaşık 7 metre derinliğindeki kuyuya düştü. İneğin düştüğünü gören sahibi, çevrede bulunan vatandaşları arayarak yardım istedi. İnek, olay yerine gelen vatandaşların yardımıyla iş makinesine bağlanan halatla yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından çıkartılarak sahibine teslim edildi.

Kuyuya Düşen İnek, İş Makinesi ile Kurtarıldı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ŞEHMUS USTABAŞI - 3.Sayfa
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