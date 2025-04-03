Kuyuya Düşen İnek, İş Makinesi ile Kurtarıldı
Batman'ın Kozluk ilçesinde arazide otlayan bir inek, 7 metrelik su kuyusuna düştü. İneğin sahibi, çevredeki vatandaşlardan yardım istedi ve yapılan 3 saatlik çalışma sonucunda inek iş makinesi ile kurtarıldı.
Kuyuya düşen inek iş makinesine bağlanan halatla çıkartıldı
BATMAN - Batman'ın Kozluk ilçesinde 7 metrelik su kuyusuna düşen inek, iş makinesine bağlanan halat yardımıyla kurtarıldı.
Bekirhan beldesinde arazide otlanan inek, yaklaşık 7 metre derinliğindeki kuyuya düştü. İneğin düştüğünü gören sahibi, çevrede bulunan vatandaşları arayarak yardım istedi. İnek, olay yerine gelen vatandaşların yardımıyla iş makinesine bağlanan halatla yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından çıkartılarak sahibine teslim edildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ŞEHMUS USTABAŞI - 3.Sayfa