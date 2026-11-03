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Kuyumcunun dikkati yaşlı kadını dolandırılmaktan kurtardı: O anlar kamerada

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Kuyumcunun dikkati yaşlı kadını dolandırılmaktan kurtardı: O anlar kamerada Haber Videosunu İzle
Kuyumcunun dikkati yaşlı kadını dolandırılmaktan kurtardı: O anlar kamerada
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Hatay’ın İskenderun ilçesinde kendisini kamu görevlisi olarak tanıtan dolandırıcıların yönlendirmesiyle altınlarını bozdurup verilen hesaba para göndermek isteyen yaşlı kadın, kuyumcunun dikkati sayesinde dolandırılmaktan son anda kurtuldu.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde kendisini kamu görevlisi olarak tanıtan dolandırıcıların yönlendirmesiyle altınlarını bozdurup verilen hesaba para göndermek isteyen yaşlı kadın, kuyumcunun dikkati sayesinde dolandırılmaktan son anda kurtuldu. Kuyumcunun durumu fark ederek polise haber vermesi ve ekiplerin müdahalesi güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, İskenderun ilçesi Şehit Pamir Caddesi üzerinde bulunan kuyumcuda meydana geldi. Dolandırıcıların kendisini kamu görevlisi olarak tanıtarak yaşlı kadın F.Y'den altınları kuyumcuda bozdurmasını istedi. Kuyumcuda altınlarını bozdurup dolandırıcıların hesabına atmak üzere olan F.Y., altınları bozdurmak için cadde üzerindeki kuyumcu Hüseyin Fırat geçti. Altınları bozdurduğu esnada yaşlı kadının sürekli telefonla konuşmasını kuyumcu fark etti. Bozdurduğu altınları kuyumcudan hesaba atmasını istediği esnada kuyumcu Fırat, yaşlı kadının oğlu olarak düşündüğü banka hesap bilgileri farklı olunca polise ihbarda bulundu. Kısa süre içerisinde olay yerine gelen polis ekipleri, duruma müdahale ederek yaşlı kadını dolandırılmaktan son anda kurtardılar. Yaşlı kadının kuyumcuya altınları bozdurmaya geldiği ve kuyumcunun dikkati sayesinde polis ekipleriyle birlikte yaşlı kadını dolandırılmaktan kurtardıkları anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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