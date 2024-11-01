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Kuyumcu Soygununda 'Baykuş Gözlü' Şüpheli Yakalandı

Kuyumcu Soygununda 'Baykuş Gözlü' Şüpheli Yakalandı
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Adana'da kuyumcuyu silahla tehdit edip 900 gram altın çalan soyguncu, boynundaki 'baykuş gözü' dövmesi sayesinde yakalandı. Olaydan sonra 160 gram altını bozdurup banka hesabına aktaran şüpheli, yapılan operasyonla gözaltına alındı.

Adana'da kuyumcuyu vurup 900 gram altın çalan soyguncu "baykuş gözü" dövmesinden saklandığı evde yakalandı.

Olay, 28 Ekim günü Çukurova ilçesine bağlı Toros Mahallesi Ahmet Sapmaz Bulvarında meydana geldi. İddiaya göre, kimliği belirlenemeyen bir şüpheli motosiklet ile kuyumcuya geldi. Kasklı bir kişi motosikletten inerek elindeki silahla kuyumcuya girdi.

İçeri giren kasklı şüpheli, işyeri sahibi Muhammed Bahadır A. (32)'ya "Kıpırdama, arkanı dön" diyerek tabanca ile ateş açtı. Sırt bölgesinden yaralanan işyeri sahibi kanlar içerisinde yere yığıldı. Bu sırada kasklı şüpheli vitrinde bulunan altınları topladı. Ardından arkasına bakmadan geldiği motosikletiyle kaçtı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri yaralıyı hastaneye kaldırıldı. Hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilen kuyumcunun tedavisini devam ettiği bildirildi.

"Boynundaki 'baykuş gözü' dövmesi kimliğini ele verdi"

Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. 100 saatlik görüntü izleyen gasp polisleri, şüphelinin olaydan önce 3 saat bölgede keşif yaptığını belirledi. Polis şüpheli Okan B.'nin (35) kimliğini boynunda bulunan baykuş gözü dövmesinden belirledi. Çukurova İlçesine bağlı Yüzüncüyıl Mahallesi'nde bir apartman dairesinde saklanan şüpheli yapılan operasyonla yakalandı.

"900 gram altın çalmış, 160 gramını bozdurmuş"

Gasp polisleri Okan B.'nin saklandığı adrese yaptığı operasyonda çalınan 740 gram altını ele geçirdi. Şüphelinin 900 gram altın çaldığı 160 gramını bozdurup banka hesabına aktardığı öğrenildi. Paranın aktarıldığı hesaba tedbir kararı uygulandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Okan B., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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