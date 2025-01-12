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Kuyumcu Soygununda 4 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

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Karabük'ün Safranbolu ilçesinde kuyumcu soygunu gerçekleştiren 3 kardeş ve bir gözcü, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. İki kardeşin annesi, çocuklarının bilerek seçildiğini iddia ederek tepkisini dile getirdi.

Kuyumcu soyguncuları adliyeye sevk edildi

2 kardeşin annesi Pınar Çelikay:

" Benim evlatlarım sporcuydu, bilerek seçildi"

KARABÜK - Karabük'ün Safranbolu ilçesinde kurusıkıdan çevirme silahla kuyumcu soygunu gerçekleştiren 3 kişi ile birlikte bir gözcü emniyetteki sorgularının ardından yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

Adliyeye gelen iki kardeşin annesi Pınar Çelikay, evlatlarına ciğerimi yakma demedim mi hakkım size haram olsun diyerek, evlatlarının bu olay için özellikle seçildiğini iddia etti.

Tarihi kent Safranbolu'nun en işlek caddesi olan Sadri Artunç Caddesi'nde önceki gün akşam kuyumcu dükkanının kapanmasına dakikalar kala saat 17.40 sıralarında meydana gelen olayda, kuyumcuya giren silahlı ve yüzleri kar maskeli 3 kişi çalışanları yere yatırarak etkisiz hale getirerek yanlarında getirdikleri iki çantaya vitrinde bulunan bilezik ve künyeleri doldurarak yaklaşık 20 kilo altınla kaçmıştı. Karabük Emniyet Müdürlüğü'nün titiz çalışması ve Polis Özel Hareket Timlerinin destekleri ile 15 saat süren çalışma sonrası 3 soyguncu ile bir gözcü toplam 4 kişi kıskıvrak yakalanmıştı. Soygunda çalışanan altınların bir kısmı ilk gün kalan kısmı ise diğer gün saklanan yerde bulunmuştu.

Emniyetin operasyonu sonrası saklandıkları metruk evde kıskıvrak yaklanan Cemal Polat Çelikay (21), kardeşi Rıza Çelikay ve Emre Ünlük ile olayda gözcülük yapan Ramazan Karataş'ın Safranbolu Emniyet Müdürlüğü'nde sorguları tamamlandı. Sorgularının ardından yoğun güvenlik önlemleri altında emniyetten çıkarılan 4 kişi daha sonra Safranbolu Adliyesine getirildi.

Adliye binasının arka kısmından içeri alınanların şüphelilerden Çeliay kardeşlerin annesi Pınar Çelikay, bana ciğerimi yakma demedim diyerek, " Benim ciğerimizi böyşle yaktığın için hakkım size haram olsun. Benim çocuklarım sporcu ve özellikle bu iş için seçilmiş. Sigara dahi içmeyen çocuklarımın 8 sene babasız büyüttüm ben onları. Ramazan Karataş var işin içinde. Bu altını benim çocuklarım kime verecekti. Hayatlarında altının gramını bilmezler ne olduğunu. Sporda bilek güreşinde Türkiye ikinciliği var. Bu altınları kime vereceklerdi. Bu iki silah nereden geldi." diyrek tepkisini gösterdi.

Kuyumcu Soygununda 4 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YASİN ERDEM - 3.Sayfa
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