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Aydın'da Kaçakçılık Operasyonu: Bandrolsüz Makaron ve Sahte İçki Ele Geçirildi

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Aydın'ın Kuyucak ilçesinde polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, sahte alkol imalatı yapan şahısların ikametlerinde ve depo olarak kullanılan barakalarda yapılan aramalarda, bandrolsüz makaron, sarımlık kıyılmış tütün, anason aroması, viski aroması, kurma viski, kurma rakı ve etil alkol ele geçirildi. Olayla ilgili şüpheliler yakalanarak adli işlem başlatıldı.

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda bandrolsüz makaron ve sahte içki ele geçirildi.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü, Kuyucak İlçe Emniyet Müdürlüğü, Kuyucak Şehit Ali İnceoğlu Polis Merkezi Amirliği görevlileri tarafından "Kaçakçılık" suçlarına yönelik çalışma başlatıldı. Kuyucak'ta ikamet eden A.A. (39) ile N.Ş. (53) isimli şahısların sahte alkol imalatı yaptıkları bilgilerinin elde edilmesi üzerine, şahısların ikametlerinde ve depo olarak kullanılan N.D. (52) barakalarda arama yapıldı. Yapılan aramalarda 1200 adet Bandrolsüz Makaron, 1 kilo Sarımlık Kıyılmış Tütün, 600 ml. Anason Aroması, 600 ml. Viski Aroması, 11,5 litre Kurma Viski, 9 litre Kurma Rakı, 9,5 litre Etil Alkol ele geçirildi. Olayla ilgili şüpheliler A.A., N.Ş. ve N.D. yakalanarak, Cumhuriyet Savcısının talimatları doğrultusunda haklarında adli işlem başlatıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Sahte İçki Kuyucak Makaron Aydın Güvenlik Suç Operasyon Kaçakçılık 3.Sayfa Haberler

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