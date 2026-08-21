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Adana'da 'Kuytulcular' operasyonunda gözaltı sayısı 62'ye çıktı

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Adana merkezli soruşturmada, Alparslan Kuytul liderliğindeki yapıya yönelik operasyonda gözaltı sayısı 62'ye yükseldi. Kuytul'un iki avukatı da gözaltına alındı; şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Adana'da kamuoyunda "Kuytulcular" olarak bilinen ve Alparslan Kuytul'un liderliğini yaptığı belirtilen yapılanmaya yönelik soruşturmada gözaltı sayısı 62'ye çıktı. Kuytul'un 2 avukatı da operasyon kapsamında gözaltına alındı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 2 gün önce 6 ilde 49 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda başta Alparslan Kuytul ve eşi Semra Kuytul olmak üzere 32 şüpheli gözaltına alınmıştı. Yapılan gözaltı sayısı bugün 62'ye çıktı.

Alparslan Kuytul'un avukatı olduğu öğrenilen Bilal İ. operasyonun ilk günü gözaltına alınırken diğer avukatı Alişan İ. ise bugün gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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