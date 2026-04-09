Kuveyt'te kritik tesislere İHA saldırısı

Güncelleme:
Kuveyt'te gerçekleştirilen insansız hava aracı saldırısında, çeşitli hayati tesislerin hedef alındığı ve bir askeri üste maddi hasar meydana geldiği bildirildi. Saldırıda can kaybı yaşanmazken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kuveytli yetkililer, ülkedeki hayati öneme sahip çeşitli tesislerin hedef alındığı insansız hava aracı (İHA) saldırılarında bir askeri üste geniş kapsamlı hasar meydana geldiğini açıkladı.

ABD-İsrail ve İran arasındaki hassas ateşkes sürerken, Kuveytli yetkililer ülkeye yönelik insansız hava aracı (İHA) saldırısı düzenlendiğini bildirdi. Kuveyt Savunma Bakanlığı Sözcüsü Albay Suud Abdülaziz El-Otaibi, ülkenin hava sahasını ihlal eden İHA'ların tespit edildiğini ve Kuveyt Silahlı Kuvvetleri'ne ait hava savunma sistemlerinin devreye girdiğini aktardı. El-Otaibi, saldırılarda çeşitli hayati öneme sahip tesislerin hedef alındığını açıkladı.

Kuveytli yetkililerden yapılan başka bir açıklamada, İHA saldırılarında orduya ait bir tesisin hedef alındığı ve saldırı sonucunda üste geniş kapsamlı maddi hasar oluştuğu belirtildi. Saldırıda herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmadığı kaydedildi. Yetkililer, saldırıya ilişkin soruşturma başlatıldığını açıkladı. - KUVEYT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Burak Deniz dahil 5 şüpheli adli kontrolle serbest

Sabah gözaltına alınan ünlü isimlerle ilgili yeni gelişme
Töre cinayetinde kan donduran detaylar! 4 çocuktan 3'ünün babası kaynı çıktı

Töre cinayetinde kan donduran detaylar! 3 çocuğun babası kaynı çıktı
Gelecek Partisi'nden istifa eden 35 kişi AK Parti'ye geçti

Hepsi istifa edip AK Parti'ye geçti
Kız öğrenciyi ''Çok ateşlisin'' diyerek taciz etti, salondakiler kahkaha attı

Kız öğrenciyi ''Çok ateşlisin'' diyerek taciz etti, salondakiler güldü
'Uçaklarla kimyasal püskürtme yapıldı' iddialarına yalanlama

Bu görüntülerle ilgili ortalığı karıştıran iddia! Açıklama geldi
Töre cinayetinde kan donduran detaylar! 4 çocuktan 3'ünün babası kaynı çıktı

Töre cinayetinde kan donduran detaylar! 3 çocuğun babası kaynı çıktı
Bakan Şimşek 'vergi affı' ile ilgili çok net konuştu

Bakan Şimşek "vergi affı" ile ilgili çok net konuştu
Bursa Büyükşehir Belediyesi AK Parti'ye geçti! Başkanvekili Şahin Biba oldu

Bir büyükşehir belediyesi daha AK Parti'ye geçti