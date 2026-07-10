Iraklı balıkçılar ve aktivistlerden Kuveyt Başkonsolosluğu önünde protesto çağrısı

Kuveyt Sahil Güvenlik güçlerinin Irak karasularda balık avına çıkan Iraklı balıkçılara ateş açması sonucu bir balıkçının hayatını kaybetmesinin ardından Iraklı aktivistler ve Balıkçılar Derneği, Basra'daki Kuveyt Başkonsolosluğu önünde protesto düzenlenmesi çağrısında bulundu.

Irak ve Kuveyt arasında balıkçılara açılan ateş tansiyonu yükseltti. Kuveyt Sahil Güvenlik güçlerinin Irak karasularda balık avına çıkan Iraklı balıkçılara ateş açması sonucu bir balıkçının hayatını kaybetmesinin ardından Iraklı aktivistler ve Balıkçılar Derneği, hareket geçti. Basra'nın Fav ilçesi Balıkçılar Derneği, Irak hükümetine hayatını kaybeden balıkçı Necm Abdullah Halid'in ölümünden sorumlu olanların acilen yargı önüne çıkarılması çağrısında bulundu. Dernek Başkanı Bedran Temimi, Iraklı balıkçıların haklarının korunması ve hayatını kaybeden balıkçının ailesine adaletin sağlanması gerektiğini belirterek, Basralıları kitlesel protestoya çağırdı.

Temimi, Kuveyt Sahil Güvenlik güçlerinin açtığı doğrudan ateş sonucu balıkçı Necm Abdullah Halid'in yaşamını yitirdiğini belirterek, Irak hükümetinin olayla ilgili hukuki ve diplomatik girişimlerde bulunmasını istedi. Iraklı balıkçıların kanının cezasız kalmaması gerektiğini vurgulayan Temimi, olayın Irak karasularında çalışan bir vatandaşın hedef alınması anlamına geldiğini söyledi.

Kuveyt'in 2012 yılından bu yana bir Iraklı balıkçıyı cezaevinde tuttuğunu öne süren Temimi, şimdi de bir balıkçının öldürüldüğünü belirterek, buna rağmen resmi makamların sessiz kaldığını ifade etti. Temimi, hayatını kaybeden balıkçının cenazesine Kuveyt'te otopsi yapıldığını ancak ölüm belgesinin henüz teslim edilmediğini aktarırken, olay sırasında gözaltına alınan diğer Iraklı balıkçıların kötü muamele ve işkenceye maruz kaldıklarını, yaralı halde Irak'a gönderildiklerini iddia etti.

Kuveyt Başkonsolosu'nun sınır dışı edilmesi çağrısı

Basralı aktivistler ve bazı sivil toplum kuruluşları da Kuveyt Başkonsolosluğu önünde protesto gösterisi düzenlenmesi ve Kuveyt Konsolosu'nun sınır dışı edilmesi çağrısında bulundu. Protestonun bugün yoğun güvenlik önlemleri altında gerçekleştirilmesi bekleniyor.

Öte yandan Irak Meclisi Basra Milletvekili Ala Haydari, Kuveyt'i Irak karasularında bir balıkçıyı öldürmek ve diğer balıkçıları gözaltına almakla suçladı. Irak hükümetini olaya karşı kararlı bir tutum sergilemeye çağıran Haydari, aksi halde karşılık verilmesi gerektiğini savunarak Kuveyt Konsolosu'nun Basra'yı derhal terk etmesini istedi.

Dün akşam Safvan Sınır Kapısı üzerinden Irak'a getirilen balıkçılar arasında hayatını kaybeden Necm Abdullah Halid'in cenazesi bugün toprağa verildi. Cenazeye, Halid ile aynı teknede bulunan ve başından yaralanan balıkçı Sair Muhammed Selman ile diğer balıkçılar da yer aldı. - ERBİL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı