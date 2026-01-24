Haberler

Kütahya'da uyuşturucu ve silah operasyonu: 14 şüpheli gözaltında

Güncelleme:
Simav ilçesinde uyuşturucu madde imal ve ticareti yapan şahıslara yönelik düzenlenen geniş çaplı operasyonda 14 kişi gözaltına alındı. Eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda çeşitli uyuşturucu maddeler, suçtan elde edilen para ve silahlar ele geçirildi.

Kütahya'nın Simav ilçesinde, uyuşturucu madde imal ve ticareti yapan şahıslara yönelik geniş çaplı operasyon düzenlendi. Simav Kaymakamlığı İlçe Jandarma Komutanlığı koordinesinde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 14 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı koordinesinde; KOM, İstihbarat, Narkotik Suçlarla Mücadele ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerine bağlı ekipler tarafından yürütülen istihbari çalışmalar neticesinde, 15 şüpheliye ait 22 adres ve 14 araçta arama yapıldı.

Yapılan aramalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde, uyuşturucu imal ve kullanımına yönelik malzemeler, suçtan elde edildiği değerlendirilen para ile birlikte silah ve mühimmat ele geçirildi.

Kimlikleri tespit edilen 15 şüpheliden 14'ü yakalanarak gözaltına alınırken, olayla ilgili Simav Cumhuriyet Savcılığı tarafından adli tahkikat başlatıldı. - KÜTAHYA

