Kütahya haberi... Gediz'de orman yangını; 4 dönümlük ormanlık alan yandı 3. Sayfa Haberleri Gelen Kütahya haberlerine göre Kütahya'nın Gediz ilçesinde çıkan orman yangını büyümeden söndürüldü. Kütahya'nın Gediz ilçesinde çıkan orman yangını büyümeden söndürüldü. İlçeye bağlı Gümele köyü Bayraklı Mevkiinde bulunan ormanlık alanda, belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Orman yangın ekiplerinin uzun uğraşları sonucu söndürülen yangında 4 dönümlük alan zarar gördü. Gümele Köyü göletinin yakınlarında, çam ağaçlarının bulunduğu ormanlık alanda, bugün saat 16.00 sıralarında yangın çıktı. Gediz Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı yangın söndürme ekipleri yangına müdahale etti. 1,5 saat süren yangın söndürme çalışmalarının ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. - KÜTAHYA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Kütahya Gümele 3. Sayfa Haberler

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