Kütahya Gediz'de 2 kişiyi yaralayan şüpheli intihar girişiminde bulundu

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Kütahya'nın Gediz ilçesinde, hakkında uzaklaştırma kararı bulunduğu öğrenilen şahıs, daha önce birlikte yaşadığı kadın ile oğlunu silahla yaraladı. Olayın ardından kaçan şüpheli, Pınarbaşı köyünde intihar girişiminde bulundu.

Olay, dün gece Gediz ilçesi Umurbey Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre A.T., daha önce birlikte yaşadığı Ş.G.'nin hakkında uzaklaştırma kararı aldırmasının ardından akşam saatlerinde kadının evinin yakınlarına giderek beklemeye başladı. Ş.G. ve oğlu F.G.'nin evlerine gelmesinin ardından ortaya çıkan şüpheli, anne ve oğluna kurşun yağdırdı. Silahlı saldırıda anne Ş.G. ve oğlu F.G. vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı.

Silah seslerini duyan çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından anne ve oğlu Gediz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Gediz Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan yaralılardan Ş.G.'nin hayati tehlikesinin bulunması nedeniyle ilk müdahalesinin ardından Kütahya'ya sevk edildiği öğrenildi. Oğlu F.G.'nin ise sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Saldırının ardından olay yerinden kaçan A.T.'nin Pınarbaşı köyüne gittiği belirlendi. Güvenlik güçlerinin bölgeye ulaşmasının ardından yakalanacağını anlayan şüpheli, saldırıda kullandığı silahla intihar girişiminde bulundu. Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı yaralı A.T., önce Gediz Devlet Hastanesi'ne, ardından Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Şüphelinin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı