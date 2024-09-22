Kütahya-Eskişehir Karayolunda Trafik Kazası: Sürücü Yaralandı

Kütahya- Eskişehir karayolunda meydana gelen trafik kazasında şarampole savrulan otomobilin sürücüsü yaralandı. O sırada yoldan geçmekte olan ve kazayı görerek aracını durduran Kütahya Valisi Musa Işın, görevlilerden kaza ve yaralı sürücü hakkında bilgi aldı.

Edinilen bilgiye göre, Kütahya-Eskişehir karayolunun 13. kilometresinde meydana gelen kazada Mehmet Akif Emir yönetimindeki 35 KMP 48 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole savruldu. Kazada yaralanan sürücü Emir, sağlık ekiplerince ambulansla Kütahya Şehir Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı. O sırada yoldan geçmekte olan ve kazayı görerek aracını durduran Kütahya Valisi Musa Işın, görevlilerden kaza ve yaralı sürücü hakkında bilgi alarak, kazazede ile yakından ilgilendi. - KÜTAHYA