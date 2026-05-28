Haberler

Kütahya Domaniç'te gece yarısı peş peşe iki deprem meydana geldi

Kütahya Domaniç'te gece yarısı peş peşe iki deprem meydana geldi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kütahya'nın Domaniç ilçesi Çukurca bölgesinde gece saatlerinde 2.7 ve 3.6 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Can veya mal kaybı yaşanmadı.

Kütahya'nın Domaniç ilçesine bağlı Çukurca bölgesinde gece saatlerinde 2.7 ve 3.6 büyüklüğünde peş peşe iki deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi verilerine göre ilk deprem saat 01.59'da meydana geldi. Yerin yaklaşık 15 kilometre derinliğinde gerçekleşen depremin büyüklüğü 2.7 olarak ölçüldü. İlk sarsıntının ardından bölgede kısa süreli tedirginlik yaşanırken, yaklaşık 20 dakika sonra ikinci bir deprem daha kaydedildi.

Saat 02.19'da meydana gelen ikinci depremin büyüklüğü ise 3.6 olarak açıklandı. Yerin 9 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem, çevre mahallelerde de hissedildi. Gece saatlerinde yaşanan sarsıntılar nedeniyle bazı vatandaşların evlerinden çıkarak sokakta beklediği görüldü.

İlk belirlemelere göre depremlerde herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadığı öğrenildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Yunan savaş uçakları, Türkiye'ye iki kilometre mesafede alçak uçuş yaptı

Komşuda skandal görüntüler: Sıcak çatışmaya hazırlanılıyor

Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trabzonspor'a iki oyuncudan 55 milyon euro bonservis

Parayı koyacak yer bulamayacaklar! Süper Lig devine tam 55 milyon euro
Kılıçdaroğlu: Tedbir kararı kalktıktan sonra yasal zeminde kurultay olur

Kılıçdaroğlu kurultaya ne zaman gidileceğini açıkladı
17 yıllık evliliğini bitirmişti! Yeni erkek arkadaşıyla sahilde aşk tazeledi

17 yıllık evliliğini bitirmişti! Yeni erkek arkadaşıyla aşk tazeledi
Galatasaray'da hiç umulmadık kriz: Sözleşmeyi imzalamıyor

Galatasaray'da hiç umulmadık kriz: Sözleşmeyi imzalamıyor
Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'in iki makam aracını satışa çıkardı! Yazılan notlar çok konuşulacak

İkisi de Özel'in makam aracıydı! Üzerindeki notlar kavga çıkarır
Yüksekova'da 100 yıllık gelenek: 140 kurban kesildi, etler tüm köye eşit dağıtıldı

İşte bir şehrimizden 100 yıllık muhteşem geleneğin görüntüleri
Özel'den Kılıçdaroğlu'nun “Bana kalsa yarın kurultay yaparım' sözlerine jet yanıt

Özel'den Kılıçdaroğlu'na jet yanıt