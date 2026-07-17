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Kütahya Hisar Kalesi'nde yangın paniği

Kütahya Hisar Kalesi'nde yangın paniği
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Kütahya'nın simge yapılarından Hisar Kalesi çevresinde çıkan otluk yangını, kentte paniğe neden oldu. İtfaiye ve helikopter müdahalesiyle yangın bir saatte söndürüldü.

Kütahya'nın simge yapılarından tarihi Hisar Kalesi çevresindeki otluk alanda çıkan yangın, kentte korku ve paniğe neden oldu. Şehrin birçok noktasından görülebilen yoğun duman, vatandaşlar arasında endişeye yol açtı.

Yangın ihbarının ardından bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi, söndürme aracı ve destek personeli sevk edildi. Alevlerin büyümesini önlemek amacıyla havadan da müdahale gerçekleştirilirken, bir yangın söndürme helikopteri de çalışmalara katıldı. Bölgedeki vatandaşlar da ekiplere destek verdi.

Yangında, Hisar Kalesi çevresinde bulunan otluk alanın yanı sıra bazı ağaçlar da zarar gördü. Badem ağaçları ile çeşitli meyve fidanlarının ve tarihi kale çevresindeki bazı ağaçların yangından kısmen etkilendiği bildirildi.

Yaklaşık bir saat süren yoğun çalışmaların ardından yangın tamamen kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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