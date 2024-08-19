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Kütahya'da Yaya Üst Geçidi İhmalinin Sonucunda Hayatını Kaybeden İki Kız Kardeş Son Yolculuğuna Uğurlandı

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Kütahya'da yaya üst geçidini kullanmayıp yolun karşıya geçmeye çalışırken otomobilin çarpması sonucu hayatlarını kaybeden iki kız kardeş, gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze töreninde aile ve arkadaşları büyük üzüntü yaşadı.

Kütahya'da yaya üst geçidini kullanmayıp yolun karşıya geçmeye çalışırken otomobilin çarpması sonucu hayatlarını kaybeden iki kız kardeş, gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

Önceki gün akşam, S.S. yönetimindeki 43 AFL 546 plakalı otomobil, Kütahya-Eskişehir Karayolu Çiniciler Çarşısı önündeki yaya üst geçidinin altında yolun karşısına geçmeye çalışan Kütahya Devlet Hatun Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 12. sınıf öğrencisi Mine (17) ve kardeşi aynı okulu 10. sınıf öğrencisi Melike Acar'a (15) çarpmış ve iki kız kardeş olay yerinde hayatlarını kaybetmişti.

İki kız kardeşin cenazesi hastane morgundan alınarak Ziya Hisar Camii'ne getirildi. Burada iki kız kardeş için helallik alındı, öğle namazına müteakip cenaze namazı kılındı. Bu sırada Mine ve Melike'nin okul arkadaşları ile Acar ailesinin yakınları gözyaşlarına boğuldu.

İki kız kardeşin naaşı cenaze namazının ardından bir süre omuzlarda taşınarak cenaze aracına konuldu. Mine ve Melike Kütahya Şehir Mezarlığı'nda yan yana toprağa verildi.

Öte yandan, otomobil sürücüsü S.S. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

3-sayfa Tutuklama 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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