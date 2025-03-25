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Kütahya'da Yapılan Operasyonda 44 Litre Sahte İçki Ele Geçirildi

Kütahya'da Yapılan Operasyonda 44 Litre Sahte İçki Ele Geçirildi
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Kütahya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gediz ilçesinde gerçekleştirdikleri operasyonda 44 litre sahte içki ele geçirdi. Olayla bağlantılı bir kişi hakkında adli soruşturma başlatıldı.

Kütahya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, 44 litre sahte içki ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca il genelinde kaçakçılık suçlarıyla mücadele çerçevesinde yapılan çalışmalar sonucu Gediz ilçesine bağlı Eskigediz beldesinde yapılan operasyonda, 44 litre sahte içki ele geçirildi.

Olayla bağlantısı olduğu tespit edilen 1 şüpheli hakkında adli makamlarca soruşturma başlatıldı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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