Kütahya'da Uyuşturucudan Tutuklama
Kütahya'da polis tarafından durdurulan bir şüpheliden 2 bin 238 adet sentetik ecza ele geçirildi. Y.O. isimli şüpheli tutuklanırken, G.Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kütahya'da uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı
KÜTAHYA - Kütahya'da polis ekiplerince uygulama noktasında uyuşturucuyla yakalanan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar çerçevesinde uygulama noktasında durdurulan Y.O. ve G.Y. isimli şahısların yapılan kontrollerinde, 2 bin 238 adet sentetik ecza ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli şahıslardan G.Y. çıkarıldığı adli merciler tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Y.O. ise tutuklandı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İBRAHİM ŞEN - 3.Sayfa